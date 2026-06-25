A2 wegen Hitzeschäden komplett dichtgemacht: Beide Richtungen betroffen
Burg - Die Autobahn 2 bei Burg (Jerichower Land) in Richtung Hannover ist seit Donnerstag wegen Hitzeschäden gesperrt. Seit dem Abend ist nun auch die Strecke Richtung Berlin betroffen.
Die Schäden seien zunächst zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Burg-Zentrum entstanden, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH.
Hier sind vor allem der Lastfahrstreifen sowie der Standstreifen betroffen. Auch die erste und zweite Überholspur sollen erste Schäden aufweisen, hieß es weiter.
Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig ab der A10 über das Autobahndreieck Potsdam zur A9 zu umfahren.
Die beschädigte Betondecke bei Burg wird kurzfristig ausgebaut und durch Asphalt ersetzt.
Vollsperrung Richtung Berlin
Zwischen den Anschlussstellen Ziesar und Wollin ist es zusätzlich in den Abendstunden zu Hitzeschäden gekommen. Derzeit sind alle Fahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Berlin von den Schädigungen betroffen, hieß es. Daher musste die Strecke voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.
Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Ziesar abgeleitet und an der Anschlussstelle Wollin wieder auf die Autobahn geführt.
Es wird zudem empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Umleitung führt am Autobahnkreuz Magdeburg über die A14 und A9 zum Autobahndreieck Potsdam.
"Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und der damit verbundenen Auskühlzeiten des Asphalts gehen wir zum aktuellen Zeitpunkt von einer Wiederfreigabe des Streckenabschnitts bis zum späten Nachmittag am Sonntag, dem 28. Juni, aus", hieß es weiter.
Erstmeldung vom 25. Juni, 11.49 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 21.29 Uhr.
Titelfoto: Autobahn GmbH