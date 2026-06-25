A2 wegen Hitzeschäden komplett dichtgemacht: Beide Richtungen betroffen

Burg - Die Autobahn 2 bei Burg ( Jerichower Land ) in Richtung Hannover ist seit Donnerstag wegen Hitzeschäden gesperrt. Seit dem Abend ist nun auch die Strecke Richtung Berlin betroffen.

Die A2 musste wegen Hitzeschäden gesperrt werden. © Autobahn GmbH

Die Schäden seien zunächst zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Burg-Zentrum entstanden, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH.

Hier sind vor allem der Lastfahrstreifen sowie der Standstreifen betroffen. Auch die erste und zweite Überholspur sollen erste Schäden aufweisen, hieß es weiter.

Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig ab der A10 über das Autobahndreieck Potsdam zur A9 zu umfahren.

Die beschädigte Betondecke bei Burg wird kurzfristig ausgebaut und durch Asphalt ersetzt.