Laster kracht in "Tiny House"-Transporter: A2 bei Braunschweig voll gesperrt

Braunschweig - Wegen eines schweren Unfalls musste die A2 bei Braunschweig am Mittwochmorgen in Richtung Hannover komplett gesperrt werden.

Das "Tiny House" wurde bei dem Unfall zerstört. © Polizei Braunschweig

Beteiligt waren dabei drei Lastwagen und zwei Autos, teilte die Polizeiinspektion Braunschweig mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge war um kurz vor 6 Uhr ein 51-jähriger ukrainischer Fahrer eines Sattelzugs auf Höhe des Parkplatzes Essehof nach rechts von seiner Spur abgekommen.

Zur selben Zeit befanden sich zwei weitere Laster auf der Autobahn-Ausfahrt, die auf den Parkplatz führte. Darunter ein Schwerlaster, der ein sogenanntes "Tiny House" transportierte, hieß es.

Alle drei Lastwagen krachten ineinander. Auch das "Tiny House" wurde dabei schwer beschädigt. Durch herumfliegende Teile wurden ebenfalls zwei vorbeifahrende Autos getroffen.

Lediglich der ukrainische Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.