Lebensgefahr: Rostiger Sattelzug auf der A2 aus dem Verkehr gezogen

Braunschweig - Auf der A2 bei Braunschweig ( Niedersachsen ) wurde am Montag ein lebensgefährlicher Sattelzug nach einer Kontrolle der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Der tonnenschwere Sattelzug wies erhebliche Mängel an tragenden Stellen auf. © Polizeiinspektion Braunschweig

Ursprünglich hatten die Einsatzkräfte der Autobahnpolizei auf Höhe der Rastanlage Zweidorfer Holz Nord die Abstände von Auto- und Lkw-Fahrern kontrollieren wollen. Doch was sie später entdeckten, stellte alles in den Hintergrund.

Den Beamten fiel während ihrer Arbeit ein litauischer Sattelauflieger aus dem Jahr 1995 auf, teilte die Polizeiinspektion Braunschweig mit.

Er war an den tragenden Stellen so sehr rostbefallen, dass die Polizisten das Material mit bloßen Händen auf- sowie abbrechen konnten.

Kurz darauf musste das tonnenschwere Gefährt bei einer Prüfstelle von einem Sachverständigen begutachtet werden. Dieser hatte kurz darauf den Sattelzug als "gefährlich" eingestuft.