Lkw kracht in Baustelle - Chaos durch blockierte Rettungsgasse
Wollin - Am späten Mittwochabend fuhr ein Lastwagen auf der A2 bei Wollin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) in eine Baustellenabsperrung.
Mehrere Fahrzeuge wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen: der Schilderwagen, der vorausfahrende Baustellen-Lkw sowie der auffahrende Lastwagen.
Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Fahrer die Kontrolle über seinen Lkw verlor, ist bislang unklar.
Die Rettung gestaltete sich schwierig. Mehrere Lastwagen fuhren nebeneinander und verhinderten so, dass eine Rettungsgasse gebildet werden konnte. Die Feuerwehr hatte große Mühe, zur Unfallstelle zu gelangen.
Teilweise hätten Einsatzkräfte aussteigen müssen, um sich Platz zu verschaffen. Das habe wertvolle Minuten im Einsatz gekostet.
Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die A2 in Richtung Berlin über Stunden komplett gesperrt. Die Autobahnpolizei Michendorf hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Bildproduktion J. Stähle