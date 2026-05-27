Lkw-Unfall auf der A2: Straßen auch in Magdeburg überlastet

Magdeburg - Am Mittwochmorgen sind auf der A2 bei Magdeburg zwei Lastwagen zusammengestoßen. Es kommt zu kilometerlangen Staus auch abseits der Autobahn.

Obwohl es keine Vollsperrung gibt, staut sich der Verkehr auf der A2 bei Magdeburg über 13 Kilometer. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Magdeburg-Rothensee und Magdeburg-Zentrum in Fahrtrichtung Hannover.

Laut Angaben der Polizei staut es sich auf über 13 Kilometern, obwohl der Verkehr auf dem mittleren und linken Fahrstreifen vorbeigeführt wird.

Autofahrer müssen deshalb mit einer Verzögerung von über einer Stunde rechnen.

Jedoch versuchen viele von ihnen die Blechkolonne durch eine vorzeitige Abfahrt zu umgehen. Deshalb kommt es auch auf der B1 in Richtung Magdeburg zu einem hohen Verkehrsaufkommen und erheblichem Zeitverlust.

Auch hier kostet der Umweg mindestens weitere 40 Minuten Fahrzeit.