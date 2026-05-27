Lkw-Unfall auf der A2: Straßen auch in Magdeburg überlastet
Magdeburg - Am Mittwochmorgen sind auf der A2 bei Magdeburg zwei Lastwagen zusammengestoßen. Es kommt zu kilometerlangen Staus auch abseits der Autobahn.
Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Magdeburg-Rothensee und Magdeburg-Zentrum in Fahrtrichtung Hannover.
Laut Angaben der Polizei staut es sich auf über 13 Kilometern, obwohl der Verkehr auf dem mittleren und linken Fahrstreifen vorbeigeführt wird.
Autofahrer müssen deshalb mit einer Verzögerung von über einer Stunde rechnen.
Jedoch versuchen viele von ihnen die Blechkolonne durch eine vorzeitige Abfahrt zu umgehen. Deshalb kommt es auch auf der B1 in Richtung Magdeburg zu einem hohen Verkehrsaufkommen und erheblichem Zeitverlust.
Auch hier kostet der Umweg mindestens weitere 40 Minuten Fahrzeit.
Wie lange die Situation so bleibt, könne die Autobahnpolizei noch nicht abschätzen. Die Beamten raten jedoch, auf der Autobahn zu bleiben und die Geduld zu bewahren.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa