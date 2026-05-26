Tödlicher Unfall auf der A2: Lkw kracht gegen Brücke

Langenhagen - Schlimmer Crash auf der A2 bei Langenhagen! Am Dienstagmorgen krachte ein Lkw gegen eine Brücke, zwei Menschen starben.

Der Lkw wurde bei dem Crash vollständig zerstört. © Moritz Frankenberg/dpa

Wie die Feuerwehr Hannover mitteilte, sei der Laster gegen 5 Uhr auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs gewesen. Kurz vor der Abfahrt Hannover-Nord kam der Fahrer mit seinem Lkw von der Straße ab und krachte gegen eine Fußgängerbrücke.

Als die hinzugerufenen Rettungskräfte eintrafen, waren beide Insassen bereits verstorben.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 28-jährige Beifahrer durch die Frontscheibe aus dem Führerhaus geschleudert und landete auf einer angrenzenden Grünfläche.

Der 53-jährige Fahrer war noch im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät geborgen werden.

Die Retter waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften am Unfallort. Die A2 musste im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Richtung Dortmund voll gesperrt werden. Inzwischen fließt der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.