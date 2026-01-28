Verfolgungsjagd auf der A2: Männer schmeißen Drogen-Tasche aus dem Fenster

Magdeburg - Waghalsige Verfolgung auf der A2 : Mitte Januar nahm der Magdeburger Zoll einen Drogentransport hops. Die wilde Fahrt endete mit einem Unfall .

Der Magdeburger Zoll fand ein Kilo Cannabis und 400 Gramm Ecstasy in einem Drogentransport. © Hauptzollamt Magdeburg

Bereits am 15. Januar fiel den Einsatzkräften des Zolls ein Volvo mit polnischem Kennzeichen auf der A2 auf, den sie kontrollieren wollten.

Doch der Wagen nahm sofort Reißaus. Die zwei männlichen Insassen lieferten sich mit den Beamten eine wilde Verfolgungsjagd "mit enormer Geschwindigkeit und unter Missachtung einer Vielzahl von Verkehrsregeln", teilte das Hauptzollamt Magdeburg mit.

Auch ignorierte der Fahrer rote Ampeln, nutzte Auf- und Abfahrten entgegen der vorgeschriebenen Richtung, überholte über Standstreifen und fuhr auf die Autobahn auf und wieder ab.

Auf der B 189 warfen die Insassen dann plötzlich während der Fahrt eine Stofftasche aus dem Auto. Darin befanden sich stattliche 1,1 Kilo Cannabis sowie 400 Gramm Ecstasy-Pillen.