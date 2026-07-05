Reisebus kommt von Autobahn ab: Elf Verletzte
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Von Björn Graas
Wollin - Ein Reisebus mit 70 Menschen ist auf der Autobahn 2 im Landkreis Potsdam-Mittelmark verunglückt.
Der Bus kam am Sonntagmorgen zwischen Ziesar und Wollin in Richtung Berlin von der Fahrbahn ab - elf Fahrgäste wurden leicht verletzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte.
Das Fahrzeug streifte demnach aus unbekannten Gründen die Schutzplanke, geriet rechts aufs Bankett und riss eine Notrufsäule um.
Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten.
Niemand musste den Angaben zufolge im Krankenhaus versorgt werden.
Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.
Die A2 blieb in dem Abschnitt zwei Stunden lang in Richtung Berlin gesperrt. Der Verkehr wurde ab Ziesar umgeleitet.
Titelfoto: Julian Stähle