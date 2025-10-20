Schwerer Unfall auf A2 bei Burg: Auto überschlagt sich, vier Personen verletzt

Auf der A2 bei Burg hat sich am Montagvormittag ein Auto überschlagen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Burg (bei Magdeburg) - Am Montagvormittag hat sich auf der A2 bei Burg (Jerichower Land) ein Auto überschlagen. Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Die vier Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Nach ersten Informationen des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes ereignete sich der Crash auf der Fahrbahn Richtung Berlin.

Der Wagen soll von der Fahrbahn abgekommen sein und habe sich dann überschlagen, hieß es von der Polizei.

Hierbei wurden die vier Insassen so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die A2 musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Theeßen kam zudem ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, welcher einen Notarzt zur Unfallstelle brachte.

Laut der Polizei sei mittlerweile nur noch der rechte Fahrstreifen gesperrt.

