Schwerer Unfall auf A2 bei Burg: Auto überschlagt sich, vier Personen verletzt

Burg (bei Magdeburg) - Am Montagvormittag hat sich auf der A2 bei Burg ( Jerichower Land ) ein Auto überschlagen. Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Die vier Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach ersten Informationen des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes ereignete sich der Crash auf der Fahrbahn Richtung Berlin.

Der Wagen soll von der Fahrbahn abgekommen sein und habe sich dann überschlagen, hieß es von der Polizei.

Hierbei wurden die vier Insassen so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die A2 musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.