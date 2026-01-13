Sperrung auf der A2: LKW mit Windeln geht in Flammen auf

Marienborn - Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der A2 Richtung Hannover ein schwerwiegender LKW-Brand. Der Sachschaden wird auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Der brennende Lkw konnte von der freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. © Polizeiinspektion Magdeburg

Laut Polizeibericht hörte der Laster-Fahrer (59) einen lauten Knall, woraufhin er ausstieg und erste Brandentwicklungen im Anhänger bemerkte. Der 59-Jährige reagierte schnell und koppelte den Anhänger ab, sodass sich das Feuer nicht ausweiten konnte.

Der Anhänger, welcher voll mit Windeln beladen war, stand kurze Zeit später schon komplett in Flammen, so die Polizeiinspektion Magdeburg.

Die Freiwilligen Feuerwehren der anliegenden Ortschaften schafften es, den Brand unter Kontrolle zu kriegen und zu löschen. Nach ersten Ermittlungen ist wohl ein technischer Defekt Grund für das Inferno.