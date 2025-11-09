Stau auf A2 nach Crash beim Spurwechsel: Kleintransporter kippt um
Bielefeld - Auf der A2 in Richtung Hannover staut sich am Sonntag der Verkehr. Rund ein Kilometer nach der Anschlussstelle Herford/Bad Salzuflen sind gegen 12.15 Uhr zwei Kleintransporter kollidiert.
Offenbar beim Fahrspurwechsel stießen der Mercedes Sprinter und der Opel Movano beiden Autos miteinander zusammen, verriet ein Sprecher der Bielefelder Polizei gegenüber TAG24.
Der Mercedes kippte auf die Seite und blieb liegen. In dem Wagen saßen zum Unfallzeitpunkt sechs Personen, von denen ein Mensch schwer und drei Insassen leicht verletzt wurden.
Aus dem Sprinter befreiete die Feuerwehr die eingeklemmten Menschen.
Im anderen Kleintransporter saßen zwei Personen, die unverletzt blieben.
Auf der Autobahn wird es bis zum späten Nachmittag hinein zu Behinderungen kommen. Ein genaues Ende des Staus ist noch nicht absehbar. Zum exakten Unfallhergang laufen Ermittlungen.
zuletzt aktualisiert: 15.49 Uhr
Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen