Stau auf A2 nach Crash beim Spurwechsel: Kleintransporter kippt um

Auf der A2 in Richtung Hannover staut sich der Verkehr. Zwei Kleintransporter sind kollidiert, ein Fahrzeug umgekippt. Es gibt vier verletzte Personen.

Von Martin Gaitzsch

Bielefeld - Auf der A2 in Richtung Hannover staut sich am Sonntag der Verkehr. Rund ein Kilometer nach der Anschlussstelle Herford/Bad Salzuflen sind gegen 12.15 Uhr zwei Kleintransporter kollidiert.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Sonntag zu einem A2-Unfall aus.
Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Sonntag zu einem A2-Unfall aus.  © Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

Offenbar beim Fahrspurwechsel stießen der Mercedes Sprinter und der Opel Movano beiden Autos miteinander zusammen, verriet ein Sprecher der Bielefelder Polizei gegenüber TAG24.

Der Mercedes kippte auf die Seite und blieb liegen. In dem Wagen saßen zum Unfallzeitpunkt sechs Personen, von denen ein Mensch schwer und drei Insassen leicht verletzt wurden.

Aus dem Sprinter befreiete die Feuerwehr die eingeklemmten Menschen.

Im anderen Kleintransporter saßen zwei Personen, die unverletzt blieben.

Auf der Autobahn wird es bis zum späten Nachmittag hinein zu Behinderungen kommen. Ein genaues Ende des Staus ist noch nicht absehbar. Zum exakten Unfallhergang laufen Ermittlungen.

zuletzt aktualisiert: 15.49 Uhr

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

