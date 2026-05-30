Trümmerfeld auf der A2 bei Burg: Wohnmobil überschlägt sich und landet auf Leitplanke

Burg - Auf der A2 bei Burg ( Landkreis Jerichower Land ) hat sich am Samstagnachmittag ein Wohnmobil überschlagen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Das Wohnmobil landete kopfüber auf der rechten Leitplanke. © Polizeiinspektion Magdeburg

Laut Angaben des Autobahndienstes der Polizeiinspektion Magdeburg war gegen 13.36 Uhr ein 64 Jahre alter Niederländer mit seinem Wohnmobil in Richtung Berlin unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Mittelleitplanke.

Anschließend schleuderte das Wohnmobil über die Fahrbahn nach rechts, überschlug sich und kam schließlich auf der rechten Leitplanke zum Liegen.

Dabei waren unzählige Teile und Gegenstände auf der Fahrbahn gelandet. Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten sie weg.

Der Fahrer sowie seine 63 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Wohnmobils musste die Autobahn zeitweise eingeschränkt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.