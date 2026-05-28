Schwerer Crash am Kreuz Magdeburg: Drei Lkw brennen auf der A2!

Magdeburg - Flammen-Inferno auf der A2 : Bei Magdeburg krachten drei Lkw zusammen, die anschließend Feuer fingen.

Am Morgen brannten drei Lkw auf der A2 bei Magdeburg. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 1.50 Uhr fuhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann am Kreuz Magdeburg von der A14 auf die A2 auf. Dort standen auf dem Seitenstreifen verkehrswidrig zwei weitere Schlepper.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der 45-Jährige von der Straße ab und fuhr auf einen der Wagen auf, der daraufhin in seinen Vordermann geschoben wurde. Die zwei Lkw hatten Hühner sowie Papier geladen, teilte die Autobahnpolizei mit.

Durch den Zusammenprall wurde ein Benzintank aufgerissen, der alle drei Lkw in Brand setzte. Die Feuerwehr konnte das Flammen-Inferno schließlich löschen, die Schlepper brannten aber komplett aus.

Glücklicherweise konnten sich die Fahrer im Alter von 33, 45 und 50 Jahren rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt.