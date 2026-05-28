Auto überschlägt sich auf A2: Zwei Menschen schwer verletzt, Hubschrauber im Einsatz

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Bei einem Unfall auf der A2 sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Ziesar (Potsdam-Mittelmark) - Bei einem Unfall auf der A2 sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber ist auf der Autobahn gelandet. (Symbolfoto)
Ein Rettungshubschrauber ist auf der Autobahn gelandet. (Symbolfoto)  © Rene Priebe/dpa

Die Unfallopfer wurden mittlerweile aus dem Auto geborgen und vom Rettungsdienst versorgt, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei Michendorf mitteilte.

Zwei weitere Insassen wurden demnach leicht verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn in Fahrtrichtung Potsdam.

Demnach überschlug sich der Wagen gegen 6.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

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Infolge des Unfalls musste der Streckenabschnitt zwischen Ziesar und Wollin komplett gesperrt werden. Wie lange der Einsatz noch andauert, war zunächst nicht abzusehen.

Die Polizei empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Dafür können Verkehrsteilnehmer bei Ziesar von der A2 abfahren und auf die Landstraße ausweichen.

Titelfoto: Rene Priebe/dpa

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