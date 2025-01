13.01.2025 06:52 Unfall auf A2: Laster kracht in Wildzaun, Strecke teilweise gesperrt!

Auf der A2 bei Theeßen ist am Montag ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und in einen Wildzaun gekracht. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Von Sophie Marie Kemnitz

Theeßen - Am frühen Montagmorgen ist auf der A2 Richtung Hannover ein mit sechs Tonnen Toilettenpapier beladener Lastwagen verunfallt. Der mit sechs Tonnen Klopapier geladene Laster kam zehn Meter neben der Fahrbahn zum Stehen. © Polizeiinspektion Magdeburg Gegen etwa 0.42 Uhr soll der Fahrer des Sattelzugs auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Ziesar (Brandenburg) und Theeßen (Sachsen-Anhalt) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein. Hier prallte der Laster nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg gegen mehrere Bäume und kam etwa zehn Meter von der Fahrbahn entfernt, nachdem er in einen Wildzaun gekracht war, zum Stehen. Während des Unfalls wurde der Tank des Sattelzugs beschädigt, sodass Kraftstoff auslief. Die Freiwillige Feuerwehr Schopsdorf pumpte den noch im Tank befindlichen Diesel ab und konnte damit Schlimmeres verhindern. Unfall A2 Vollsperrung nach Unfall auf A2 - Lkw kracht in Mittelplanke! Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen musste der rechte und mittlere Fahrsteifen der A2 ab 1.30 Uhr gesperrt werden. Nach derzeitigem Stand werden die Bergungsmaßnahmen bis in die Vormittagsstunden andauern. Auch Verkehrsbehinderungen können nicht ausgeschlossen werden, hieß es von der Polizei.

