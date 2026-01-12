 1.568

Kollision bei 100 km/h: Bussard überrascht Polizei und Autofahrerin

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Samstagmittag auf der A20 zwischen Mönkhagen und dem Kreuz Lübeck ereignet.

Von Madita Eggers

Ratzeburg - Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Samstagmittag auf der A20 zwischen Mönkhagen und dem Kreuz Lübeck ereignet: Gegen 11.40 Uhr erfasste eine 54-jährige Lübeckerin mit ihrem Opel einen ausgewachsenen Bussard bei etwa 100 Kilometer pro Stunde.

Unglaublich: Der Bussard überlebte die Kollision und wurde nur leicht verletzt.  © Polizeidirektion Ratzeburg

Beim Begutachten ihres Fahrzeugs nach der Kollision staunte die Fahrerin nach Angaben der Polizeidirektion Ratzeburg nicht schlecht: Der Vogel lebte noch, klemmte jedoch im Kühlergrill fest.

Auch die alarmierten Beamten der Autobahnpolizei Bad Oldesloe zeigten sich überrascht über die ungewöhnliche Situation.

Gemeinsam mit der Fahrerin und einem hinzugezogenen Vogelbeauftragten konnte ein Teil des Kühlergrills demontiert und der Bussard befreit werden.

Dieser überlebte den Unfall mit lediglich einer leichten Verletzung am Flügel.

Kurz nach dem Unfall war der Vogel schon wieder wohlauf.  © Polizeidirektion Ratzeburg

Der Wildvogel wurde zur weiteren Versorgung in die Obhut des Vogelbeauftragten gegeben. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

