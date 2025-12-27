Freiwilliger Feuerwehrmann stirbt im Einsatz: Gaffer filmt Todesdrama

Bernau bei Berlin (Barnim) - Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bernau bei Berlin ist kurz vor Weihnachten während eines Einsatzes auf der A20 ums Leben gekommen. Ein Gaffer hat das Drama eiskalt gefilmt.

Ein Krankentransporter ist auf der A20 bei Greifswald verunglückt. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Stadt Gützkow

"Gestern erhielten wir die schockierende Nachricht, dass unser junger Kamerad Ben bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A20 sein Leben verlor", teilte die Behörde am 23. Dezember bei Facebook mit.

Der 22-Jährige begleitete eine 90-jährige Frau in einem Rettungswagen ins Krankenhaus, der am Montag zwischen dem Parkplatz Peenetal und der Anschlussstelle Greifswald in Fahrtrichtung Lübeck verunglückte.

Der 59 Jahre alte Fahrer des Krankentransporters verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in einen Lkw-Anhänger, wie die Polizei mitteilte.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Ford demnach zunächst in die Mittelleitplanke und anschließend in die Böschung am rechten Fahrbahnrand geschleudert.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Für Ben und die betagte Dame kam jede Hilfe zu spät - beide starben noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen.