Bei Nebel und Glätte: Heftige Karambolage auf Autobahnbrücke

Stundenlange Sperrung und mehrere Verletze: Bei Glätte und Nebel kracht es auf der Autobahnbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal.

Von Celine Hog

Schafstedt - Bei Nebel und Glätte sind auf der Brücke der A23 über den Nord-Ostsee-Kanal (Schleswig-Holstein) sieben Fahrzeuge in einen Unfall involviert gewesen.

Nebel und Glätte sorgten für schwierige Fahrverhältnisse.
Nebel und Glätte sorgten für schwierige Fahrverhältnisse.  © Florian Sprenger/Westküsten News

Zwei Menschen wurden leicht, ein Fahrzeuginsasse schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach zwischen Schafstedt (Kreis Dithmarschen) und Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

Weitere Informationen zum Unfallhergang gibt es laut Polizei aktuell nicht. Für die Räumungsarbeiten wurde die Brücke drei Stunden gesperrt, inzwischen fließt der Verkehr jedoch wieder.

Titelfoto: Florian Sprenger

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