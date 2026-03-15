Bei Nebel und Glätte: Heftige Karambolage auf Autobahnbrücke

Schafstedt - Bei Nebel und Glätte sind auf der Brücke der A23 über den Nord-Ostsee-Kanal ( Schleswig-Holstein ) sieben Fahrzeuge in einen Unfall involviert gewesen.

Nebel und Glätte sorgten für schwierige Fahrverhältnisse. © Florian Sprenger/Westküsten News

Zwei Menschen wurden leicht, ein Fahrzeuginsasse schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach zwischen Schafstedt (Kreis Dithmarschen) und Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde).