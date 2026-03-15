Bei Nebel und Glätte: Heftige Karambolage auf Autobahnbrücke
Von Celine Hog
Schafstedt - Bei Nebel und Glätte sind auf der Brücke der A23 über den Nord-Ostsee-Kanal (Schleswig-Holstein) sieben Fahrzeuge in einen Unfall involviert gewesen.
Zwei Menschen wurden leicht, ein Fahrzeuginsasse schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.
Der Unfall ereignete sich demnach zwischen Schafstedt (Kreis Dithmarschen) und Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde).
Weitere Informationen zum Unfallhergang gibt es laut Polizei aktuell nicht. Für die Räumungsarbeiten wurde die Brücke drei Stunden gesperrt, inzwischen fließt der Verkehr jedoch wieder.
Titelfoto: Florian Sprenger