Crash auf der A23: Anhänger überschlägt sich und kracht auf Oldtimer!

Bremerhaven - Anhänger mit geladenem Oldtimer überschlägt sich! Auf der A23 in Höhe Bremerhaven verlor ein Fahrer die Kontrolle.

Der Anhänger überschlug sich und krachte auf das Dach des Oldtimers. © Feuerwehr Bremerhaven

Zwischen Bremerhaven-Überseehäfen und Bremerhaven-Zentrum geriet am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr ein Gespann samt Anhänger von der Autobahn, teilte die Feuerwehr Bremerhaven mit.

Laut dessen Angaben transportierte das Fahrzeuggespann einen Oldtimer auf dem Anhänger.

Als das Zugfahrzeug wegen eines Unfalls auf der Beifahrerseite ruckartig zum Stehen kam, überschlug sich der Anhänger und blieb auf dem Dach des Oldtimers liegen.

Weitere Autos sollen an dem Unfall nicht beteiligt gewesen sein.

Die drei Personen im Wagen konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst über die Heckklappe des Fahrzeugs befreien.