Nach Crash auf der A23: Autobahn teilweise gesperrt

Elmshorn - Crash auf der A23! Auf der Autobahn krachte es zwischen Elmshorn und Horst/Elmshorn ( Schleswig-Holstein ) zwischen zwei Autos.

Aktuell ist die A23 in Richtung Norden nur einspurig befahrbar. © Florian Sprenger

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Fahrzeuge gegen 9.41 Uhr zusammengeprallt. In den beiden Autos saßen jeweils zwei Personen.

Ob die vier Personen sich bei dem Zusammenstoß verletzt haben, ist der Polizei momentan noch nicht bekannt.

Auch, wie es zu dem Unfall kam, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest und sei Teil der Ermittlungen.