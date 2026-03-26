Nach Crash auf der A23: Autobahn teilweise gesperrt
Elmshorn - Crash auf der A23! Auf der Autobahn krachte es zwischen Elmshorn und Horst/Elmshorn (Schleswig-Holstein) zwischen zwei Autos.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Fahrzeuge gegen 9.41 Uhr zusammengeprallt. In den beiden Autos saßen jeweils zwei Personen.
Ob die vier Personen sich bei dem Zusammenstoß verletzt haben, ist der Polizei momentan noch nicht bekannt.
Auch, wie es zu dem Unfall kam, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest und sei Teil der Ermittlungen.
Die A23 ist in Richtung Norden aufgrund der Unfallstelle nur einseitig befahrbar. Wann die A23 wieder komplett freigegeben werden kann, ist noch unklar.
Titelfoto: Florian Sprenger