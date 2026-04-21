Unfall im Norden: Lkw kommt von der Autobahn ab und kippt auf die Seite
Schenefeld - Schwerer Unfall im Norden! Am Dienstagmorgen ist ein Lkw auf der A23 bei Schenefeld (Schleswig-Holstein) verunglückt. Der Fahrer hatte offenbar großes Glück.
Wie ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Bad Segeberg gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 9.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Nord und Schenefeld in Fahrtrichtung Norden ereignet.
Zum Hergang konnte er noch keinerlei Angaben machen. Ein Foto von vor Ort zeigt, dass der Lastwagen offensichtlich von der Fahrbahn abkam und auf die Beifahrerseite kippte.
Der Fahrer hatte nach derzeitigen Erkenntnissen großes Glück – er soll lediglich leicht verletzt worden sein.
Die A23 ist aktuell ab der Anschlussstelle Itzehoe-Nord in Richtung Norden voll gesperrt. Wie lange die Sperrung anhalten wird, konnte der Sprecher noch nicht abschätzen.
Titelfoto: Florian Sprenger