Großes Trümmerfeld auf der A23: Auto kracht in stehendes Fahrzeug

Hamburg - Heftiger Unfall auf der A23 in Hamburg ! Ein Wagen krachte am Montagvormittag in ein liegen gebliebenes Auto.

Durch den Crash entstand ein großes Trümmerfeld. © NEWS5/Fabian Höfig

Wie eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr auf der A23 in Richtung Süden.

Auf Höhe der Anschlussstelle Hamburg-Eidelstedt war ein Auto liegen geblieben. Ein weiteres Fahrzeug krachte offenbar mit hoher Geschwindigkeit in das Pannenfahrzeug.

Nach Angaben der Polizei wurde eine Person verletzt. Die Schwere der Verletzung sei noch nicht bekannt.

Durch den heftigen Crash entstand ein großes Trümmerfeld auf der Autobahn.