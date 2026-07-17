Schwerer Lkw-Unfall auf A23: Autobahn stundenlang gesperrt!

Elmshorn - Schwerer Crash auf der A23 : Wegen eines Lkw-Unfalls war die Autobahn ab Elmshorn in Richtung Tornesch ( Schleswig-Holstein ) stundenlang gesperrt.

Auf der A23 ist am Donnerstagabend ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. © Florian Sprenger

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.11 Uhr, bestätigte ein Sprecher der Leitstelle auf Nachfrage von TAG24.

Dabei sei ein Lastwagen samt Anhänger aus noch ungeklärter Ursache gegen die Mittelschutzplanke gekracht. Anschließend kam der Sattelzug in einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Für die aufwendige Bergung des Lastwagens musste die Autobahn stundenlang gesperrt werden. Ein Abschleppdienst mit Spezialmaschinen, die Autobahnmeisterei und das THW waren vor Ort.