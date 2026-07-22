Mit literweise Bier auf dem Weg zum Wacken-Open-Air? A23 nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Elmshorn - Am frühen Mittwochmorgen ist ein Lastwagen auf der A23 in eine Leitplanke gekracht. Auf seiner Ladefläche befanden sich zahlreiche Bierflaschen und -fässer.

Auf der A23 krachte ein mit Bier beladener Lkw gegen eine Leitplanke. © Florian Sprenger

Wegen des Unfalls ist die Autobahn zwischen Elmshorn und Horst/Elmshorn (Schleswig-Holstein) in Richtung Norden aktuell noch voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lastwagen gegen 7.15 Uhr in einer Fahrbahnverschwenkung "Kontakt mit der Außenleitplanke", so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Erst ein paar hundert Meter weiter kam das Fahrzeug zum Stehen. Aufgrund des Aufpralls ist die Bier-Ladung auf der Ladefläche des Fahrzeugs verrutscht.

Da die Ladungssicherung nach dem Unfall nicht mehr nach Vorschrift angebracht werden konnte, muss das Bier nun umgeladen werden.

Die Umladung ist auch der Grund für die aktuelle Autobahnsperrung. Die meiste Fracht müsse händisch verladen werden, erklärte der Sprecher weiter.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll der Lastwagen gerade auf dem Weg zum Wacken-Open-Air gewesen sein, das vom 29. Juli bis 1. August stattfindet. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.