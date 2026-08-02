Fünf Verletzte bei schwerem Unfall auf der A23: Autobahn bei Hamburg nach Sperrung wieder frei

Halstenbek - Heftiger Crash auf der Autobahn: Wegen eines Unfalls am Sonntagnachmittag wurde die A23 bei Halstenbek im Kreis Pinneberg in Richtung Süden für mehrere Stunden voll gesperrt. Am Abend konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Ein Auto hat sich bei einem Unfall auf der A23 bei Halstenbek überschlagen. © Florian Sprenger

Nach ersten Erkenntnissen waren zwischen den Anschlussstellen Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder gegen 16.10 Uhr mindestens zwei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt.

Eines der Fahrzeuge soll sich dabei sogar überschlagen haben, bestätigte ein Sprecher der Leitstelle auf Nachfrage von TAG24.

Dabei habe im zäh fließenden Verkehr ein Autofahrer zu spät gebremst, daraufhin zunächst einen Wagen vor ihm berührt und diesen dann auf weitere Fahrzeuge davor geschoben.

Sein eigenes Auto kam am Ende auf dem Dach zum Liegen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sollen insgesamt fünf Personen bei dem Crash verletzt worden sein. Ein Rettungshubschrauber musste nach ersten Erkenntnissen offenbar nicht hinzugezogen werden, so der Sprecher am Abend weiter.