Heftiger Unfall auf A23: Mercedes-AMG erleidet Totalschaden

Tornesch - Auf der A23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) hat ein 28-Jähriger am frühen Mittwochmorgen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich überschlagen.

Am Mercedes-AMG entstand ein Totalschaden. © Florian Sprenger

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigte, verlor der Mann auf der A23 in Richtung Hamburg fahrend zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Pinneberg-Nord die Kontrolle über seinen AMG.

Nach ersten Erkenntnissen habe der 28-Jährige einen auf der Überholspur fahrenden Lkw zu spät erkannt und eine Vollbremsung eingeleitet.

Dabei kam der Wagen nach rechts von der Autobahn ab, mähte einen Wildschutzzaun nieder, überschlug sich und krachte gegen einen Baum.

Der Fahrer hatte offenbar gleich mehrere Schutzengel mit an Bord. Er kam mit leichten Verletzungen davon.