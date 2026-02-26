Lebensgefahr! Audi-Fahrer kracht in Sattelzug
Schenefeld - Bei einem Auffahrunfall auf der A23 bei Schenefeld (Kreis Steinburg) wurde ein 38-Jähriger am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt.
Gegen 20.30 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Schenefeld auf die A23 gefahren. Als der Lkw vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Spur wechselte, krachte es am Heck.
Ein von hinten kommender Audi war auf den Laster aufgefahren, bestätigte ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage.
Anschließend krachte der Wagen in die Leitplanke und kam zum Stehen. Der 38-jährige Fahrer wurde bei der Kollision lebensgefährlich verletzt.
Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die A23 in Richtung Hamburg halbseitig gesperrt werden. Die Arbeiten waren erst gegen Mitternacht abgeschlossen.
