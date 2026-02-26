Lebensgefahr! Audi-Fahrer kracht in Sattelzug

Schenefeld - Bei einem Auffahrunfall auf der A23 bei Schenefeld (Kreis Steinburg) wurde ein 38-Jähriger am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt.

Der 38-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. © Florian Sprenger

Gegen 20.30 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Sattelzug an der Anschlussstelle Schenefeld auf die A23 gefahren. Als der Lkw vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Spur wechselte, krachte es am Heck.

Ein von hinten kommender Audi war auf den Laster aufgefahren, bestätigte ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Anschließend krachte der Wagen in die Leitplanke und kam zum Stehen. Der 38-jährige Fahrer wurde bei der Kollision lebensgefährlich verletzt.