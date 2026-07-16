Motorrad und Auto krachen auf A23 zusammen: Kurze Zeit später knallt es erneut

Itzehoe - Heftiger Unfall auf der A23 : Am Donnerstagmittag krachte es auf der Autobahn zwischen einem Motorrad und einem Auto. Kurze Zeit später folgte gleich der nächste Zusammenstoß.

Auf der A23 krachte es am Donnerstagnachmittag innerhalb von kurzer Zeit gleich zweimal. © Florian Sprenger

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten das Motorrad und der Wagen gegen 14.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Nord und Itzehoe-Mitte in Richtung Hamburg, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Weitere Details zum genauen Unfallhergang lagen bislang noch nicht vor. Die A23 Richtung Süden ist aktuell voll gesperrt.

Aufgrund des Unfalls entwickelte sich zudem Stau auf der Fahrbahn: Erneut krachte es daraufhin an ähnlicher Stelle. Dabei war im Stau ein weiteres Auto auf einen Lastwagen aufgefahren.

Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt, so der Sprecher weiter.