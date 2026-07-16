Motorrad und Auto krachen auf A23 zusammen: Kurze Zeit später knallt es erneut

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Auf der A23 krachten ein Motorrad und ein Auto gegeneinander. Daraufhin bildete sich Stau, in dem es zu einem weiteren Unfall kam. Die A23 ist voll gesperrt.

Von Jana Steger

Itzehoe - Heftiger Unfall auf der A23: Am Donnerstagmittag krachte es auf der Autobahn zwischen einem Motorrad und einem Auto. Kurze Zeit später folgte gleich der nächste Zusammenstoß.

Auf der A23 krachte es am Donnerstagnachmittag innerhalb von kurzer Zeit gleich zweimal.
Auf der A23 krachte es am Donnerstagnachmittag innerhalb von kurzer Zeit gleich zweimal.  © Florian Sprenger

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten das Motorrad und der Wagen gegen 14.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Nord und Itzehoe-Mitte in Richtung Hamburg, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Weitere Details zum genauen Unfallhergang lagen bislang noch nicht vor. Die A23 Richtung Süden ist aktuell voll gesperrt.

Aufgrund des Unfalls entwickelte sich zudem Stau auf der Fahrbahn: Erneut krachte es daraufhin an ähnlicher Stelle. Dabei war im Stau ein weiteres Auto auf einen Lastwagen aufgefahren.

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Unfall A23 Biker und Auto krachen bei Unfall gegeneinander: Vollsperrung auf A23 aufgehoben

Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt, so der Sprecher weiter.

Wie lange die Sperrung der A23 zwischen Itzehoe-Nord und Itzehoe-Mitte Richtung Hamburg andauern wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Titelfoto: Florian Sprenger

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