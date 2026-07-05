Biker und Auto krachen bei Unfall gegeneinander: Vollsperrung auf A23 aufgehoben

Tornesch/Elmshorn - Heftiger Crash auf der A23 ! Am Sonntagnachmittag krachte es auf der Autobahn zwischen Elmshorn und Tornesch in Schleswig-Holstein . Nach einer Sperrung ist die Fahrbahn nun wieder frei.

Am Sonntag krachte es auf der A23 zwischen Elmshorn und Tornesch. Die Autobahn ist Richtung Süden ist wieder frei befahrbar. © Florian Sprenger

An dem Unfall waren ein Motorrad und ein Auto beteiligt, bestätigte ein Sprecher der Leitstelle auf Nachfrage von TAG24.

Viele Fragen bleiben jedoch noch offen: So ist derzeit noch nicht bekannt, ob und wenn ja wie schwer die Beteiligten verletzt sind.

Ein Rettungshubschrauber sei bislang jedoch nicht hinzugezogen worden.

Auch zum Unfallhergang lagen dem Sprecher bislang noch keine Informationen vor. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Motorradfahrer auf der Autobahn mit etwa 120 km/h unterwegs gewesen sei, als ein Fahrzeug vor ihm zum Überholen ausscherte.

Daraufhin sei der Biker nach Angaben des Reporters auf den Wagen aufgefahren.