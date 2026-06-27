Von Kind im Auto abgelenkt? Wagen auf A23 überschlägt sich mehrmals, Hubschrauber im Einsatz

Lägerdorf - Schock auf der A23 : Am Samstagnachmittag war ein Wagen auf der Fahrbahn bei Lägerdorf unterwegs, als er sich plötzlich mehrmals überschlug.

Am Samstagnachmittag überschlug sich ein Auto auf der A23 mehrmals. © Florian Sprenger

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24. Nach ersten Erkenntnissen befuhr das Auto die A23 Richtung Süden.

Doch zwischen Lägerdorf und Hohenfelde geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache plötzlich ins Schleudern. Daraufhin überschlug sich der Wagen gleich mehrmals, so der Sprecher weiter.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich insgesamt drei Personen im Auto. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass es sich dabei um eine Familie handelte.

Diese Information konnte der Sprecher allerdings nicht bestätigen. Weiter berichtete der Reporter, dass der Fahrer des Wagens womöglich durch ein Kind auf der Rückbank abgelenkt war und das Auto deshalb ins Schleudern geriet.