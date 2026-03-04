Nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen: A23 voll gesperrt!

Tornesch - Crash auf der A23 : Die Autobahn ist in Richtung Norden komplett gesperrt.

Die A23 ist in Richtung Norden komplett gesperrt. © Florian Sprenger

Wie ein Pressesprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, erfolgte die Sperrung um 15.32 Uhr.

Aktuell sind Einsatzkräfte vor Ort. In den Unfall sollen mehrere Fahrzeuge verwickelt gewesen sein.

Wie es genau zu dem Unfall kam und ob es Verletzte gibt, konnte der Polizeisprecher nach bisherigen Erkenntnissen nicht sagen.