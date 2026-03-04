Nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen: A23 voll gesperrt!
Tornesch - Crash auf der A23: Die Autobahn ist in Richtung Norden komplett gesperrt.
Wie ein Pressesprecher der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, erfolgte die Sperrung um 15.32 Uhr.
Aktuell sind Einsatzkräfte vor Ort. In den Unfall sollen mehrere Fahrzeuge verwickelt gewesen sein.
Wie es genau zu dem Unfall kam und ob es Verletzte gibt, konnte der Polizeisprecher nach bisherigen Erkenntnissen nicht sagen.
Die A23 ist momentan zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Elmshorn in Richtung Norden voll gesperrt.
Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch völlig unklar.
Titelfoto: Florian Sprenger