Schwerer Lkw-Unfall auf A23: Autobahn wohl noch mehrere Stunden gesperrt!

Elmshorn - Schwerer Crash auf der A23 : Wegen eines Lkw-Unfalls ist die Autobahn aktuell ab Elmshorn in Richtung Tornesch ( Schleswig-Holstein ) voll gesperrt.

Auf der A23 ist am Donnerstagabend ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. © Florian Sprenger

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.11 Uhr, bestätigte ein Sprecher der Leitstelle auf Nachfrage von TAG24.

Dabei sei ein Lastwagen samt Anhänger beteiligt gewesen. Da der Einsatz aktuell noch läuft, konnte der Sprecher bislang keine genaueren Angaben zum Unfallhergang oder möglichen Verletzungen machen.

Fotos vom Unfallort zeigen einen Lastwagen, der mit dem Fahrerhaus mitten in einer Böschung am Rande der Autobahn steht. Ein Teil des Anhängers ist offenbar umgekippt und liegt seitlich auf der Fahrbahn.

Sowohl das Technische Hilfswerk als auch Polizei und Rettungsdienst sind involviert.