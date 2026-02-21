Tödlicher Unfall auf der A24: Stundenlange Vollsperrung

Kremmen - Schlimmer Unfall auf der A24 bei Kremmen (Landkreis Oberhavel)! Bei dem Crash am Samstagabend ist ein 52-Jähriger gestorben.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt, für einen Mann (52) kam jede Hilfe zu spät. © Robert Michael/dpa

Gegen 20 Uhr habe es auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen gekracht, bestätigte eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24.

Dabei soll ein 20-Jähriger zum Überholmanöver angesetzt und dabei ein von hinten kommendes Auto übersehen haben. Er brach das Manöver ab, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in einen vor ihm fahrenden Transporter.

Der Transporter kippte durch die Kollision. Ein 83-Jähriger kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und krachte ebenfalls in den Transporter.

Der 52-jährige Transporterfahrer kam bei dem Unfall ums Leben.

Der 83-Jährige und der 20-Jährige wurden leicht verletzt.