Geisterfahrerin auf A24 gestoppt

Putlitz-Berge - Auf der A24 bei Putlitz-Berge (Landkreis Prignitz) haben Zollbeamte am Dienstagmorgen eine 63-jährige Autofahrerin gestoppt, die mit ihrem Dacia entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war.

Auf der A24 im Landkreis Prignitz war am Dienstag eine Geisterfahrerin (63) unterwegs. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau nach einem Halt auf einem Parkplatz hinter der Anschlussstelle Putlitz in Richtung Hamburg zunächst auf den Einfädelungsstreifen gefahren.

Von dort bog die 63-Jährige jedoch nach links auf den Seitenstreifen neben der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen die Fahrtrichtung bis zur Parkplatzauffahrt zurück. Anschließend bog sie wieder auf den Parkplatz ab.