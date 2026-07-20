Tödlicher Unfall auf A24 bei Neuruppin: Kradfahrerin gerät unter Lastwagen

Neurupping/Potsdam - Eine 16-jährige Kradfahrerin ist am Montag bei einem Unfall auf der Autobahn 24 nahe Neuruppin ums Leben gekommen.

Die Polizei wurde um 13.50 Uhr alarmiert. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Es ist der zweite tödliche Unfall binnen weniger Tage in dem Bereich.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stürzte die Jugendliche mit ihrem Krad zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin-Süd auf regennasser Fahrbahn und geriet unter einen Lastwagen.

Dabei habe sie sich tödliche Verletzungen zugezogen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei wurde demnach um 13.50 Uhr alarmiert. Die Autobahn war Richtung Berlin bis zum Nachmittag gesperrt.

Nach einem Bericht der "Märkischen Allgemeinen" und der "Märkischen Oderzeitung" war die 16-Jährige eine Fahrschülerin.

Laut MAZ mussten der Lkw-Fahrer sowie ein Fahrlehrer und eine weitere Person, die sich in einem Fahrzeug hinter der Fahrschülerin befanden, medizinisch betreut werden. Sie seien zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden.