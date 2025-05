Lkw stürzt auf Seite und blockiert A24-Fahrstreifen: Bergung zieht sich bis in den Samstag!

Poltnitz - Schwerer Unfall auf der A24 ! Am Freitag ist ein Lkw auf der Autobahn bei Poltnitz ( Mecklenburg-Vorpommern ) auf die Seite gestürzt. Ein TAG24-Reporter erlebte den Crash aus nächster Nähe mit.

Auf der A24 bei Poltnitz liegt ein Lkw quer über alle Streifen. Der Verkehr in Richtung Hamburg ist blockiert. © TAG24/Tobias Bruns

Der Sattelzug kam aus noch ungeklärter Ursache um kurz nach 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim nach rechts von der Fahrbahn ab.

Als der Fahrer gegenlenken wollte, geriet der Lastwagen ins Schleudern und stürzte schließlich auf die Seite - quer über beide Fahrstreifen blieb er liegen.

Der Fahrer erlitt nach ersten Informationen einen Schock, außerdem soll der Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma bestehen. Er wurde auf einer Trage abtransportiert.

Polizei und Feuerwehr sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die A24 ist in Fahrtrichtung Hamburg komplett für den Verkehr blockiert.

Vor Ort ließen sich nicht alle Stau-Insassen von der Situation die Laune verderben: "Ich bin voll relaxt, was soll man machen. Hauptsache der Fahrer ist nicht schwer verletzt", sagte Sven V. (47), der eigentlich auf dem Weg in den Kurzurlaub in Schwerin war, gegenüber TAG24.