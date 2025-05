Unfall mit mehreren Autos in Hamburg: A24 wieder frei

Hamburg - Chaos im morgendlichen Berufsverkehr: Ein Unfall sorgte am Montagmorgen auf der A24 im Osten Hamburgs für erhebliche Beeinträchtigungen.

Wie die Polizei um 9.01 Uhr via X (ehemals Twitter) mitteilte, musste die Autobahn in Folge des Unfalls zunächst ab der Anschlussstelle Hamburg-Jenfeld in Richtung Horner Kreisel komplett gesperrt werden.

Auf TAG24-Nachfrage erklärte ein Sprecher, dass mehrere Autos gegen 8.31 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle aus noch ungeklärter Ursache miteinander kollidiert waren.

Dabei wurde mindestens eine Person verletzt, weitere Verletzte konnte der Sprecher aber nicht ausschließen.

Um 10.16 Uhr teilten die Beamten bei X mit, dass der Verkehr nun einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werde, ehe der Verkehr um 10.31 Uhr schließlich wieder komplett freigegeben wurde.