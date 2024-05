24.05.2024 18:58 Unfall auf A24 zwischen Hamburg und Berlin: Drei Lastwagen in Flammen

Auf der A24 gab es am Freitag einen schweren Unfall. Am Abend gerieten drei Lastwagen zwischen Hornbek und Gudow in Brand. Die Strecke wurde gesperrt.

Von Oliver Wunder

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa