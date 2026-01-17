20-jähriger Biker stirbt nach Unfall auf A3

A3 (Stockstadt am Main) - Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3 im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg ! Am Samstag ist dort ein 20-Jähriger Motorradfahrer von einem Auto erfasst worden. Später verstarb der Mann im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Unfall auf der A3: Feuerwehrleute neben dem beteiligten Kleinkraftrad eines 20-Jährigen. © 5VISION.NEWS

Der junge Deutsche war mit einem Leichtkraftrad in Richtung Würzburg unterwegs. Sein 56-jähriger Vater fuhr vor ihm in einem Auto.

Aus nicht näher genannten Gründen befuhren beide den Standstreifen der A3, als der 20-Jährige plötzlich wieder auf die Fahrbahn lenkte. Dabei knallte ein Mercedes mit ihm zusammen und warf ihn vom Motorrad.

Der Biker kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er später verstarb. Auch der Vater des jungen Mannes sowie die beiden Insassen des Mercedes wurden in Krankenhäuser gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.