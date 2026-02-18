Wegen Glatteis-Unfällen in der Nacht: A3 bei Regensburg gesperrt, Streufahrzeuge stecken im Stau
Von Daniel Wieland
Regensburg - Wegen Glatteis und der damit einhergehenden Unfallgefahr ist die A3 bei Regensburg mitten im morgendlichen Berufsverkehr gesperrt.
Ein Polizeisprecher sprach von einem "Glatteis-Chaos". Ihm zufolge kommt es bereits seit der Nacht zu mehreren Unfällen.
Dabei sei es größtenteils bei Blechschäden geblieben, bislang sei mindestens ein Mensch leicht verletzt worden.
Am frühen Morgen leiteten die Einsatzkräfte den Verkehr vorsichtshalber an der Anschlussstelle Laaber im Landkreis Regensburg ab.
Bis zum Autobahnkreuz bei Regensburg sei die A3 gesperrt, hieß es. Mehrere Streufahrzeuge, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) seien ausgerückt.
Zum Teil stünden die Streufahrzeuge jedoch auch im Stau. Den Aussagen zufolge bemühen sich die Einsatzkräfte mit allen Mitteln darum, die Strecke wieder freizugeben.
Unfallauto von drei Lastwagen angefahren
Wie die Polizei mitteilte, war in der Nacht ein Auto wegen der Glätte bei Regensburg ins Schleudern geraten.
Daraufhin seien drei Lastwagen gegen den auf der Fahrbahn stehenden Wagen gefahren. Ein Mensch sei dabei leicht verletzt worden. Die Anfahrt der Einsatzkräfte sei durch das Wetter und den Stau behindert worden.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet im Freistaat bis in den Vormittag streckenweise Glätte durch Schneeschauer und überfrierende Nässe. Autofahrer sollten vorsichtig sein.
Titelfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa