Wegen Glatteis-Unfällen in der Nacht: A3 bei Regensburg gesperrt, Streufahrzeuge stecken im Stau

Regensburg - Wegen Glatteis und der damit einhergehenden Unfallgefahr ist die A3 bei Regensburg mitten im morgendlichen Berufsverkehr gesperrt.

Zwischen der Anschlussstelle Laaber und dem Autobahnkreuz bei Regensburg musste die A3 gesperrt werden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Polizeisprecher sprach von einem "Glatteis-Chaos". Ihm zufolge kommt es bereits seit der Nacht zu mehreren Unfällen.

Dabei sei es größtenteils bei Blechschäden geblieben, bislang sei mindestens ein Mensch leicht verletzt worden.

Am frühen Morgen leiteten die Einsatzkräfte den Verkehr vorsichtshalber an der Anschlussstelle Laaber im Landkreis Regensburg ab.

Bis zum Autobahnkreuz bei Regensburg sei die A3 gesperrt, hieß es. Mehrere Streufahrzeuge, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) seien ausgerückt.

Zum Teil stünden die Streufahrzeuge jedoch auch im Stau. Den Aussagen zufolge bemühen sich die Einsatzkräfte mit allen Mitteln darum, die Strecke wieder freizugeben.