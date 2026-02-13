Tödlicher Unfall: Mann läuft auf A3 und wird von Hyundai erfasst

Obertshausen - Die A3 wurde in Fahrtrichtung Aschaffenburg voll gesperrt: Ein Auto erfasste einen Fußgänger - der Mann wurde tödlich verletzt!

Tödlicher Unfall auf der A3 bei Obertshausen: Ein Mann lief auf die Autobahn und wurde von einem Wagen erfasst! © 5VISION.NEWS

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich am späten Donnerstagabend bei Obertshausen, wie die Polizei in Südosthessen mitteilte.

Demnach soll ein Mann gegen 21 Uhr "zunächst auf dem Standstreifen entlanggelaufen sein", wie ein Sprecher erklärte. Dann betrat der Fußgänger die Fahrbahn!

Zwischen der mittleren und linken Fahrspur wurde der Mann von einem Hyundai erfasst: Der Fußgänger erlitt tödliche Verletzungen.

Die Hintergründe des Crashs sind noch völlig unklar. Die Ermittler suchen Zeugen des Unfalls, die sich bitte unter der Telefonnummer 0618190100 bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen melden sollen.