Bergung beendet: A3 Richtung Köln nach Massencrash wieder frei

Ratingen - Nach dem Massencrash auf der A3 bei Breitscheid hat die Polizei die Strecke Richtung Köln wieder freigegeben.

Ein geplatzter Reifen am Lkw soll laut Ermittlungen möglicherweise die Unfallursache sein. © Christoph Reichwein/dpa

Am gestrigen Mittwoch hatte ein Lkw die Mittelleitplanke durchbrochen und war im Anschluss mit mehreren Autos zusammengestoßen.

Unter den drei Verletzten waren auch zwei Schwerverletzte im Alter von 19 und 75 Jahren.

Den Ermittlungen zufolge habe der Lkw-Fahrer (43) durch einen geplatzten Reifen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.