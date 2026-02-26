Bergung beendet: A3 Richtung Köln nach Massencrash wieder frei
Ratingen - Nach dem Massencrash auf der A3 bei Breitscheid hat die Polizei die Strecke Richtung Köln wieder freigegeben.
Am gestrigen Mittwoch hatte ein Lkw die Mittelleitplanke durchbrochen und war im Anschluss mit mehreren Autos zusammengestoßen.
Unter den drei Verletzten waren auch zwei Schwerverletzte im Alter von 19 und 75 Jahren.
Den Ermittlungen zufolge habe der Lkw-Fahrer (43) durch einen geplatzten Reifen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
Aufgrund der Bergungsarbeiten und umfangreichen Unfallaufnahme der Polizei wurden zunächst beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa