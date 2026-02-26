Bergung beendet: A3 Richtung Köln nach Massencrash wieder frei

Südlich von Duisburg ist die A3 in Fahrtrichtung Köln nach dem Lkw-Unfall vom Mittwoch wieder komplett frei.

Von Maurice Hossinger

Ratingen - Nach dem Massencrash auf der A3 bei Breitscheid hat die Polizei die Strecke Richtung Köln wieder freigegeben.

Ein geplatzter Reifen am Lkw soll laut Ermittlungen möglicherweise die Unfallursache sein.
Am gestrigen Mittwoch hatte ein Lkw die Mittelleitplanke durchbrochen und war im Anschluss mit mehreren Autos zusammengestoßen.

Unter den drei Verletzten waren auch zwei Schwerverletzte im Alter von 19 und 75 Jahren.

Den Ermittlungen zufolge habe der Lkw-Fahrer (43) durch einen geplatzten Reifen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Aufgrund der Bergungsarbeiten und umfangreichen Unfallaufnahme der Polizei wurden zunächst beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

