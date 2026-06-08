23-Jähriger kracht mit Transporter in Lastwagen: Jede Hilfe kommt nach Unfall zu spät

Limburg - Folgenschwerer Unfall auf der A3 in Hessen : Ein Mann ist mit einem Transporter auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Der 23-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Ort des Geschehens verstarb.

Die Rettungskräfte konnten das Leben des 23 Jahre alten Transporterfahrers trotz aller Bemühungen nicht retten. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montag gegen 9.14 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als es bei Limburg aus bislang noch ungeklärter Ursache zu der Kollision kam.

Der 23-Jährige aus Nordrhein-Westfalen, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, wurde in seinem Transporter eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag er schlussendlich seinen Verletzungen.

Der 45 Jahre alte Fahrer des am Unfall beteiligten Lastwagens wurde ebenfalls schwer verletzt. Er musste nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.