15-Tonnen-Lastwagen kracht in Baustellen-Absicherung: Zwei Verletzte bei Unfall auf der A3

Frankfurt am Main - Ein 66-Jähriger wurde schwer verletzt, ein zweiter Mann erlitt leichte Verletzungen: Die A3 musste infolge eines verhängnisvollen Lastwagen-Unfalls bei Frankfurt am späten Montagabend teilweise gesperrt werden.

Ein 66 Jahre alter Mann und ein 31-Jähriger wurden bei einem Unfall auf der A3 am späten Montagabend verletzt. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Crash ereignete sich gegen 21.45 Uhr in Fahrtrichtung Köln, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach war ein 66 Jahre alter Mann mit einem 15-Tonnen-Lkw auf der Autobahn unterwegs. Als Beifahrer saß ein 31-Jähriger in der Kabine.

Aus noch unbekannter Ursache krachte der Lastwagen offenbar ungebremst gegen einen Anhänger mit Absperrtafel, der zur Sicherung einer Baustelle aufgestellt worden war. "Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger nahezu vollständig zerstört", ergänzte ein Sprecher.

Der schwer verletzte Fahrer wurde in dem stark deformierten Führerhaus des Lastwagens eingeklemmt. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der leicht verletzte Beifahrer konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien.

Beide Männer wurden von Kräften des Rettungsdienstes versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.