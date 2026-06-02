15-Tonnen-Lastwagen kracht in Baustellen-Absicherung: Zwei Verletzte bei Unfall auf der A3
Frankfurt am Main - Ein 66-Jähriger wurde schwer verletzt, ein zweiter Mann erlitt leichte Verletzungen: Die A3 musste infolge eines verhängnisvollen Lastwagen-Unfalls bei Frankfurt am späten Montagabend teilweise gesperrt werden.
Der Crash ereignete sich gegen 21.45 Uhr in Fahrtrichtung Köln, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.
Demnach war ein 66 Jahre alter Mann mit einem 15-Tonnen-Lkw auf der Autobahn unterwegs. Als Beifahrer saß ein 31-Jähriger in der Kabine.
Aus noch unbekannter Ursache krachte der Lastwagen offenbar ungebremst gegen einen Anhänger mit Absperrtafel, der zur Sicherung einer Baustelle aufgestellt worden war. "Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger nahezu vollständig zerstört", ergänzte ein Sprecher.
Der schwer verletzte Fahrer wurde in dem stark deformierten Führerhaus des Lastwagens eingeklemmt. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Der leicht verletzte Beifahrer konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien.
Beide Männer wurden von Kräften des Rettungsdienstes versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.
Sperrung der A3 in Fahrtrichtung Köln nach Crash bei Frankfurt
Die A3 wurde infolge des Unfalls bei Frankfurt bis in die Nacht zu Dienstag hinein in Fahrtrichtung Köln teilweise gesperrt: Nur der linke Fahrstreifen stand bis etwa 2 Uhr für den Verkehr zur Verfügung.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung vor. Die Ermittlungen zu dem Crash dauern an.
Der Sprecher hob noch hervor, dass es schon seit geraumer Zeit zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Frankfurt Süd eine Baustelle gebe.
Auch der Anhänger zur Verkehrssicherung sei schon seit längerer Zeit aufgebaut. Er weise mit gelben Blinkleuchten sowie einem leuchtenden Richtungspfeil "auf den Beginn der Baustelle sowie die geänderte Streckenführung hin".
Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler