Horror-Crash auf A3 in Köln: Motorradfahrer von Bus überrollt!

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Auf Höhe der A3-Ausfahrt Köln-Mülheim hat sich in der Nacht ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Von Maurice Hossinger

Köln - Auf der A3 in Köln haben sich in der Nacht zu Samstag grausame Szenen ereignet. Ein Motorradfahrer kam dabei ums Leben, zwei weitere Personen mussten vom Notfallseelsorger betreut werden.

Auf der A3 in Köln hat sich ein schrecklicher Unfall mit einem Bus ereignet.
Auf der A3 in Köln hat sich ein schrecklicher Unfall mit einem Bus ereignet.  © Daniel Evers

Der Polizei zufolge trug sich der Unfall gegen 2.45 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Köln-Mülheim zu.

Demnach sei der Motorradfahrer bei einem geplanten Spurwechsel zunächst mit einem links neben ihm fahrenden Auto eines 22-Jährigen zusammengestoßen.

Unmittelbar danach flog der Biker von seiner Maschine auf die Straße und wurde dort von einem Linienbus erfasst und meterweit mitgeschleift. Er kam ums Leben.

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Wie es aktuell heißt, sei die Identität des toten Motorradfahrers noch nicht geklärt.

Sowohl der Auto- als auch Busfahrer und Fahrgäste des Busses kamen zwar ohne Verletzungen davon, erlitten allerdings einen riesigen Schock.

Die Polizei teilt mit: Bis zum Ende der Unfallaufnahme bleibt die A3 Richtung Frankfurt dicht.

Titelfoto: Daniel Evers

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