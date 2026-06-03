Wohnmobil kracht in Stauende: Toter und schwerverletzte Kinder

Limburg an der Lahn/Elz - Ein Wohnmobil mit einer vierköpfigen Familie aus Bayern an Bord krachte ungebremst in das Heck eines Sattelzugs am Ende eines Staus: Der Unfall auf der A3 bei Limburg endete für den Familienvater tödlich, seine Ehefrau und die beiden Kinder wurden jeweils schwer verletzt!

Verhängnisvoller Unfall auf der A3 bei Limburg: Zwei Rettungshubschrauber wurden Unglücksstelle gerufen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der tragische Crash ereignete sich am Mittwoch gegen 13.18 Uhr in Höhe der Gemeinde Elz in Fahrtrichtung Frankfurt, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

"Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Wohnmobils das Stauende übersehen", ergänzte ein Sprecher.

Demnach wurden der 43-jährige Mann, die 35 Jahre alte Frau und deren neunjährige Tochter im Frontbereich des Wohnmobils eingeklemmt. Sie mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden.

Der sieben Jahre alte Sohn befand sich bei dem Zusammenstoß im rückwärtigen Bereich des Wohnmobils. Er konnte sich trotz schwerer Verletzung selbstständig aus dem Wrack befreien.

Der Siebenjährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Seine Schwester und seine Mutter wurden hingegen "mit Rettungshubschraubern in Kliniken im Bereich Rhein-Main geflogen", wie es weiter hieß.