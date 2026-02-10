A3 gesperrt: Lkw brennt nach Reifenplatzer völlig aus

Erlangen - Ein Lkw ist auf der A3 in Mittelfranken in Flammen geraten und hat für eine Sperrung der Autobahn gesorgt.

Die Feuerwehr löschte den Lkw auf der A3 bei Heßdorf. © NEWS5 / Lars Haubner

Der mit rund 20 Tonnen Maltodextrin in Granulatform beladene Sattelauflieger brannte am Dienstagnachmittag auf dem Standstreifen der Autobahn bei Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Der 62-jährige Fahrer hatte den Brand am Auflieger gegen 14.15 Uhr bemerkt und seinen Lkw auf den Standstreifen gesteuert. Dort kuppelte er den Auflieger ab.

Laut Polizei war wohl ein geplatzter Reifen der Auslöser des Feuers. Der Abschnitt der A3 in Richtung Würzburg wurde zwischen Erlangen-West und Höchstadt-Ost für den Verkehr gesperrt.

Die Lösch- und Bergungsarbeiten sollen sich noch bis zum Abend hinziehen. Neben der Verkehrspolizei Erlangen und der Feuerwehr ist auch die Autobahnmeisterei Erlangen vor Ort im Einsatz.