A3 gesperrt: Lkw brennt nach Reifenplatzer völlig aus
Erlangen - Ein Lkw ist auf der A3 in Mittelfranken in Flammen geraten und hat für eine Sperrung der Autobahn gesorgt.
Der mit rund 20 Tonnen Maltodextrin in Granulatform beladene Sattelauflieger brannte am Dienstagnachmittag auf dem Standstreifen der Autobahn bei Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt.
Der 62-jährige Fahrer hatte den Brand am Auflieger gegen 14.15 Uhr bemerkt und seinen Lkw auf den Standstreifen gesteuert. Dort kuppelte er den Auflieger ab.
Laut Polizei war wohl ein geplatzter Reifen der Auslöser des Feuers. Der Abschnitt der A3 in Richtung Würzburg wurde zwischen Erlangen-West und Höchstadt-Ost für den Verkehr gesperrt.
Die Lösch- und Bergungsarbeiten sollen sich noch bis zum Abend hinziehen. Neben der Verkehrspolizei Erlangen und der Feuerwehr ist auch die Autobahnmeisterei Erlangen vor Ort im Einsatz.
Derweil staute sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Tennenlohe und Pommersfelden kilometerweit. Autofahrer mussten am Nachmittag mit einer Verzögerung von bis zu einer Stunde rechnen.
Erstmeldung 16 Uhr, zuletzt aktualisiert 16.57 Uhr
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner