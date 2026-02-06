 1.328

Zugekokster Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei - Zwei Schwerverletzte nach Crash auf A3!

Um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, hat ein Mercedes-Fahrer am Donnerstag auf der A3 die Flucht ergriffen und einen folgenschweren Unfall verursacht.

Von Daniel Wieland

Aschaffenburg - Zwei Menschen sind durch einen Zusammenstoß am Donnerstagabend während einer Verfolgungsfahrt auf der A3 bei Aschaffenburg schwer verletzt worden.

Sowohl der Fahrer des Mercedes, als auch der des anderen Wagens erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.  © Ralf Hettler

Wie die Polizei mitteilte, sollte ein Mercedes auf der Autobahn gegen 19.30 Uhr angehalten und kontrolliert werden.

Der Fahrer sei jedoch von der Autobahn ab- und in Gegenrichtung wieder aufgefahren. Mit hoher Geschwindigkeit sei er dann in Richtung Frankfurt geflüchtet. Mehrere Streifen nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Etwa 13 Kilometer weiter habe der Fahrer bei Hösbach versucht, von der A3 abzufahren, hieß es.

Wegen seiner hohen Geschwindigkeit habe er dabei die Kontrolle verloren und die Kurve nicht geschafft, sagte der Polizeisprecher.

Der Wagen habe die Leitplanke durchbrochen und sei auf der Gegenspur mit dem Auto eines 46-Jährigen zusammengestoßen.

Mercedes-Fahrer stand bei Unfall auf A3 unter Kokain-Einfluss

Durch den Aufprall seien der 29-jährige Fluchtfahrer sowie der Mann im zweiten Fahrzeug schwer verletzt worden.

Die Polizei nannte einen mutmaßlichen Grund für die Fluchtfahrt: Der 29-Jährige habe Kokain zu sich genommen. Zusätzlich dazu waren seine Kennzeichen gestohlen. Gegen ihn wird ermittelt.

