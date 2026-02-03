Lastwagen durchbricht Mittelplanke: Verletzte und Sperrung der A3

Wiesbaden - Zwei Menschen wurden verletz, die Fahrbahn in Richtung Köln für mehrere Stunden gesperrt: Auf der A3 bei Wiesbaden kam es am späten Montagabend zu einem verhängnisvollen Unfall und in der Folge zu einem "immensen Stau ", wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Ein Lastwagen-Fahrer wollte auf der A3 einem Wildschwein ausweichen: Der Lkw durchbrach die Mittelplanke! © 5VISION.NEWS

Der Crash ereignete sich gegen 22 Uhr zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und dem Autobahnkreuz Wiesbaden, teilte die Polizei in Westhessen mit.

Demnach war ein Lastwagen auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. "Auf Höhe der Gemarkung Eppstein kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn", ergänzte ein Polizeisprecher. Der 34-jährige Lkw-Fahrer versuchte dem Tier auszuweichen, dabei kam sein Lastwagen nach links von der Fahrbahn ab.

Der Lkw durchbrach die Mittelschutzplanke und riss diese auf einer Länge von über 180 Metern auf. Die Trümmer verteilten sich großflächig auf der A3 in Richtung Köln. Vier Autos wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Ein Autofahrer erlitt leichte Verletzungen durch Glassplitter im Gesicht. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Mann vor Ort. Der 34-jährige Lkw-Fahrer wurde laut Feuerwehr ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.