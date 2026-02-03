Lastwagen durchbricht Mittelplanke: Verletzte und Sperrung der A3
Wiesbaden - Zwei Menschen wurden verletz, die Fahrbahn in Richtung Köln für mehrere Stunden gesperrt: Auf der A3 bei Wiesbaden kam es am späten Montagabend zu einem verhängnisvollen Unfall und in der Folge zu einem "immensen Stau", wie ein Feuerwehrsprecher sagte.
Der Crash ereignete sich gegen 22 Uhr zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und dem Autobahnkreuz Wiesbaden, teilte die Polizei in Westhessen mit.
Demnach war ein Lastwagen auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. "Auf Höhe der Gemarkung Eppstein kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn", ergänzte ein Polizeisprecher. Der 34-jährige Lkw-Fahrer versuchte dem Tier auszuweichen, dabei kam sein Lastwagen nach links von der Fahrbahn ab.
Der Lkw durchbrach die Mittelschutzplanke und riss diese auf einer Länge von über 180 Metern auf. Die Trümmer verteilten sich großflächig auf der A3 in Richtung Köln. Vier Autos wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.
Ein Autofahrer erlitt leichte Verletzungen durch Glassplitter im Gesicht. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Mann vor Ort. Der 34-jährige Lkw-Fahrer wurde laut Feuerwehr ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Die jeweils linken Spuren in beiden Richtungen der A3 bleiben weiter gesperrt
Die insgesamt 38 Feuerwehrleute hatten beim Eintreffen am Unfallort zudem das Problem, dass die abgerissene Schutzplanke "quer über der Fahrbahn" lag, betonte der Feuerwehrsprecher.
"Wir mussten uns erstmal mit Trennschleifern die Leitplanke zerteilen und beiseite schaffen", hieß es weiter. Nur so hätten die Einsatzwagen zu dem Lastwagen und den weiteren Autos gelangen können.
"Die Fahrbahn Richtung Köln war für mehrere Stunden gesperrt", fügte der Polizeisprecher noch hinzu. Der entstandene Sachschaden werde insgesamt auf etwa 260.000 Euro geschätzt.
Am Montag sollen die Reparaturarbeiten an der Mittelschutzplanke weiter andauern. Aus diesem Grund bleiben die jeweils linken Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen der A3 vorerst gesperrt.
