Nach Unfall: Kilometerlanger Stau auf der A3

Ein schwerer Unfall auf der A3 bei Obertshausen in Südosthessen am Dienstagmorgen hatte einen kilometerlangen Stau zur Folge: Zwei Menschen wurden verletzt!

Von Florian Gürtler

Obertshausen - Auf der A3 in Südosthessen kam es am Dienstagmorgen zu "erheblichen Verkehrsbehinderungen" im Berufsverkehr. Der Grund war ein schwerer Unfall nahe der Anschlussstelle Obertshausen!

Auf der A3 in Südosthessen kommt es aufgrund eines Unfalls zu Verkehrsbehinderungen, zwischenzeitlich war der Stau acht Kilometer lang! (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 6.40 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt, vier Autos waren an dem Zusammenstoß beteiligt, wie die Polizei mitteilte.

"Nach derzeitigen Erkenntnissen zogen sich zwei Personen Verletzungen zu", ergänzte ein Sprecher.

Aufgrund der Sperrung infolge des Unfalls kam es zu einem Stau, der zwischenzeitlich eine Länge von rund acht Kilometern erreichte.

Unfall A3: Zugekokster Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei - Zwei Schwerverletzte nach Crash auf A3!
Auch am Dienstagvormittag sind weiterhin der Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Obertshausen sowie die rechte Fahrspur der A3 in Richtung Frankfurt gesperrt, da die vier Autowracks geborgen und abgeschleppt werden müssen.

Es komme daher auf der Autobahn weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zum genauen Ablauf des Crashs sowie zur Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hierzu sucht die Polizeiautobahnstation Südosthessen Zeugen des Unfalls, die sich bitte unter der Telefonnummer 0618190100 bei den Beamten melden sollen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Unfall A3: