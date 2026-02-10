Nach Unfall: Kilometerlanger Stau auf der A3

Obertshausen - Auf der A3 in Südosthessen kam es am Dienstagmorgen zu "erheblichen Verkehrsbehinderungen" im Berufsverkehr. Der Grund war ein schwerer Unfall nahe der Anschlussstelle Obertshausen!

Auf der A3 in Südosthessen kommt es aufgrund eines Unfalls zu Verkehrsbehinderungen, zwischenzeitlich war der Stau acht Kilometer lang! (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 6.40 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt, vier Autos waren an dem Zusammenstoß beteiligt, wie die Polizei mitteilte.

"Nach derzeitigen Erkenntnissen zogen sich zwei Personen Verletzungen zu", ergänzte ein Sprecher.

Aufgrund der Sperrung infolge des Unfalls kam es zu einem Stau, der zwischenzeitlich eine Länge von rund acht Kilometern erreichte.

Auch am Dienstagvormittag sind weiterhin der Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Obertshausen sowie die rechte Fahrspur der A3 in Richtung Frankfurt gesperrt, da die vier Autowracks geborgen und abgeschleppt werden müssen.

Es komme daher auf der Autobahn weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.