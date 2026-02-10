Nach Unfall: Kilometerlanger Stau auf der A3
Obertshausen - Auf der A3 in Südosthessen kam es am Dienstagmorgen zu "erheblichen Verkehrsbehinderungen" im Berufsverkehr. Der Grund war ein schwerer Unfall nahe der Anschlussstelle Obertshausen!
Der Crash ereignete sich gegen 6.40 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt, vier Autos waren an dem Zusammenstoß beteiligt, wie die Polizei mitteilte.
"Nach derzeitigen Erkenntnissen zogen sich zwei Personen Verletzungen zu", ergänzte ein Sprecher.
Aufgrund der Sperrung infolge des Unfalls kam es zu einem Stau, der zwischenzeitlich eine Länge von rund acht Kilometern erreichte.
Auch am Dienstagvormittag sind weiterhin der Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Obertshausen sowie die rechte Fahrspur der A3 in Richtung Frankfurt gesperrt, da die vier Autowracks geborgen und abgeschleppt werden müssen.
Es komme daher auf der Autobahn weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Zum genauen Ablauf des Crashs sowie zur Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hierzu sucht die Polizeiautobahnstation Südosthessen Zeugen des Unfalls, die sich bitte unter der Telefonnummer 0618190100 bei den Beamten melden sollen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa